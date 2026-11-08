به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرصالح جاویدانی نماینده کشورمان در وزن ۹۰ کیلوگرم کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در نخستین مسابقه خود مقابل تیمور مالیشفسکی از اوکراین با نتیجه سه بر صفر پیروز شد. در دومین رقابت با نتیجه سه بر صفر علی سادمی از الجزایر را شکست داد.

در سومین مبارزه خود از مرحله گروهی به مصاف نورالدین مصطفی‌اف از گرجستان رفت و با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب حریف گرجستانی شد و با توجه به این نتیجه، از راهیابی به نیمه‌نهایی بازماند.