کوروش زارعی کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون هرمزگانی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کوروش زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان است، او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد.

این علاقه او در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت و در حالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد که مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کرد.

زارعی پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته هنر‌های نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد.

او سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد، زارعی سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: ایفای نقش در فیلم‌های روز رستاخیز، امپراطور جهنم، سریال‌های آنام، کیمیا، مختارنامه، کارگردانی نمایش‌های کانال کمیل، فیروزه که می‌خواند، شب مویه‌ها، زنان مهتابی مرد آفتابی، بانوی بی‌نشان، ماه معصوم، راکب، ایفای نقش در نمایش‌های خاک سبز، شام غریب، غمنامه فرات، خورشید کاروان، بر دار شدن حسین‌بن‌منصور حلاج، مرگ در ساعت مرغابی، مسافران مرو، دکتر استوکمان، رویا‌های خلیح فارس از سوابق زارعی است.

فرخنده جلالی افزود: نمایش آینه به کارگردانی کوروش زارعی در فستیوال جاده ابریشم آلمان سال ۲۰۰۰ میلادی با استقبال بی‌نظیر مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه رو شد.

کوروش زارعی در حال ساخت تله تئاتری با موضوع شهدای دانش آموز شجره طیبه میناب نیز بود.

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عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر، دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین (روایت راهیان)، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنر‌های نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، داور بخش افق مقاومت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از دیگر سوابق زارعی است.