کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی که سال‌های زیادی ساکن شهر قم بود درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنر‌های نمایشی که سال‌های زیادی ساکن شهر قم بود درگذشت.

وی متولد سال ۱۳۵۱ در شهر میناب استان هرمزگان است که بعد از یک دوره بیماری در سن ۵۴ سالگی دارفانی را وداع گفت.

زارعی از هنرمندان اثرگذار تئاتر کشور بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوران نقش مهمی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد. وی همچنین دبیر چهل‌ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر بود.

توسعه و حمایت از جریان تئاتر بچه‌های مسجد، برگزاری رویداد‌های نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آیینی و مقاومت، بخشی از فعالیت‌های ماندگار او در دوران حضورش در حوزه هنری است.

او همچنین در مقام بازیگر در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی حضور داشت و بازی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر (ع)» در نقش «لاوی»، از جمله نقش‌های شناخته‌شده کارنامه هنری او به شمار می‌رود.

کوروش زارعی با وجود بیماری دست از فعالیت‌های هنری برنداشت و در ماه‌های اخیر در قم، مشغول ساخت یک تله تئاتر با موضوع جنگ رمضان بود.