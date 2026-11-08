مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی از قدردانی از ۵۰ واحد نمونه و مدیران این واحد‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی از ۵۰ واحد نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی تجلیل شد.

علی جودکی مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: پس از ارزیابی واحد‌های صنعتی و معدنی بر اساس شاخصه‌ها و معیار‌های ۲۵ گانه ۵۰ واحد نمونه و برتر مشخص و از مدیران این واحد‌ها تجلیل شد.

آیت الله دری نماینده ولیّ‌فقیه در استان در این مراسم تلاش و کوشش صنعتگران و فعالان حوزه تولید را جهاد اقتصادی دانست و گفت: حاصل تلاش جهادگران حوزه تولید پیشرفت و توسعه و خودکفایی و اقتدار کشور است.

همچنین در این مراسم از مدیران و مالکان واحد‌های آسیب دیده در تجاوز دشمن هم قدردانی شد.