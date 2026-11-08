به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیارش ترابی نماینده کشورمان در وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی ساحلی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، در نخستین مسابقه خود مقابل آنوج از هند سه بر صفر پیروز شد. در دومین رقابت به مصاف ابراهیم سار از سنگال رفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.

در سومین مسابقه مقابل محمداحمد حافظ از مصر سه بر صفر پیروز و راهی نیمه‌نهایی شد.