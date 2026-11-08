به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبدالهی با اشاره به هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تداوم بارش‌ها و ریزش تگرگ و رعد و برق تا اواسط وقت فردا دوشنبه هیجدهم آبان در استان افزود: بر اثر سانحه برخورد صاعقه دو نفر در شهرستان‌های اندیکا و رامهرمز جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه تمامی راه‌های اصلی استان باز و تردد در ان جریان دارد، ادامه داد: برخی مسیر‌های عشایری در شهرستان دزپارت بر اثر بارندگی‌های شدید دچار ریزش شدند که تلاش برای بازگشایی آنها ادامه دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان اظهار کرد: بر اثر بارش‌های شدید در استان چند حادثه سقوط پایه‌های برق گزارش شده است که با تلاش شرکت‌های توزیع برق در استان مناطق دچار خاموشی برقدار شدند و تلاش برای برقراری برق در چند نقطه محدود ادامه دارد.