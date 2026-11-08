مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تشریح برنامه‌های صنعت برق برای توسعه مبادلات منطقه‌ای، آمادگی زمستانی و گسترش بازار برق اعلام کرد: زیرساخت‌های فنی واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه فراهم شده و سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی نیز در هفت‌ماه از ابتدای سال به ۳۱ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مبادلات برق با کشور‌های همسایه گفت: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه فراهم است، اما انجام مبادلات و تأمین برق از این مسیر، مستلزم پیگیری توافق‌ها، قرارداد‌ها و ترتیبات تجاری از سوی بخش خصوصی است.

وی با تفکیک الزامات فنی و تجاری واردات برق افزود: بستر‌های زیرساختی و فنی برای انتقال برق آماده شده و بخش خصوصی باید توافق‌های تجاری مورد نیاز را پیگیری کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای عبور از فصل سرد سال، تأمین به‌موقع و کافی سوخت گاز و مایع نیروگاه‌ها را از الزامات حفظ پایداری شبکه برق دانست و گفت: با توجه به وابستگی ۹۰ درصدی تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی، تأمین پایدار برق در زمستان به تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه‌ها وابسته است.

مذکوری با اشاره به محدودیت‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: یکی از راهکار‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از بخشی از ظرفیت سوخت جایگزین در نیروگاه‌هاست.

وی گفت: نیروگاه‌های کشور بر مبنای استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی طراحی شده‌اند، اما ۱۵ درصد نیروگاه‌ها قابلیت استفاده از سوخت دوم، از جمله مازوت، را دارند. در صورت تأمین نشدن گاز، برای تداوم تولید برق ناگزیر باید از سوخت‌های جایگزین گازوئیل و مازوت، با لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی، استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین از تلاش بخش‌های مختلف صنعت برق برای آماده‌سازی شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع، بخش تولید و نیروگاه‌ها در برابر شرایط زمستان خبر داد.

مذکوری در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه بازار برق و افزایش مشارکت بخش خصوصی افزود: سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ به ۳۱ درصد رسیده که فراتر از برنامه پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی اجرای بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از تکالیف قانونی این حوزه برشمرد و گفت: بر اساس این ماده، باید ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین فروشندگان و خریداران برق تقویت شود. دستورالعمل‌های اجرایی این بخش تدوین شده و زیرساخت‌های مورد نیاز آن نیز در شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای انجام حدود ۶۰ درصد معاملات برق خارج از بازار عمده‌فروشی تا پایان دوره برنامه افزود: تحقق سهم ۳۱ درصدی در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده پیشرفت فراتر از برنامه در اجرای این تکلیف است.

مذکوری حجم گردش مالی بازار برق در سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۵۵ همت اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق گفت: حکمرانی انرژی بر سه پایه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی استوار است و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات و افزایش مشارکت در فعالیت‌های صنعت برق نقش مهمی دارد. توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.