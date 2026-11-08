به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از رهاسازی دو قطعه عقاب طلایی پس از طی مراحل درمان و بازپروری در زیستگاه طبیعی خود خبر داد.

مختار خانی گفت: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از حیات وحش، دو قطعه عقاب طلایی پس از طی مراحل درمان و بازپروری و اطمینان از آمادگی برای ادامه حیات در طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود در شهرستان ارومیه رهاسازی شدند.

وی افزود: بازگشت گونه‌های جانوری به طبیعت پس از تکمیل مراحل درمان و بازپروری، نقش مهمی در حفاظت از جمعیت حیات وحش، حفظ تنوع زیستی و پایداری زیستگاه‌های طبیعی دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده جانوران آسیب‌دیده یا گرفتار، از هرگونه جابه‌جایی و اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت این گونه‌ها به طبیعت انجام شود.