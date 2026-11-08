دانش‌آموزان دختر مدارس روستای مزرعه‌نو در شهرستان اردکان استان یزد، با حضور نیرو‌های بسیجی و امدادی، مهارت‌های امداد و نجات، مقابله با حوادث و اصول پدافند غیرعامل را فرا گرفتند.

آموزش مهارت‌های امدادی و پدافندی به دانش‌آموزان دختر روستای مزرعه نو در استان یزد

آموزش مهارت‌های امدادی و پدافندی به دانش‌آموزان دختر روستای مزرعه نو در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش‌آموزان دختر مدارس روستای مزرعه‌نو در شهرستان اردکان، همزمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، هفته ملی پدافند غیرعامل و هفته بسیج دانش‌آموزی، در برنامه‌های آموزشی و مهارتی شرکت کردند.

این برنامه‌ها با همکاری حوزه بسیج ثارالله عقدا، پایگاه بسیج سیدالشهدا (ع) مزرعه‌نو، واحد اورژانس بخش عقدا، مرکز جامع سلامت روستا و کادر آموزشی مدارس برگزار شد.

در این دوره‌ها، دانش‌آموزان با اصول امداد و نجات، پدافند عامل و غیرعامل، اقدامات اولیه ضروری و نحوه مواجهه صحیح با حوادث و شرایط اضطراری آشنا شدند.

آموزش حفظ خونسردی، تصمیم‌گیری صحیح و آشنایی با اصول اولیه امدادرسانی از دیگر محور‌های این برنامه بود. همچنین برای دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی بالاتر، آموزش آشنایی با سلاح و باز و بست آن ارائه شد.

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع جنگ تحمیلی و پدافند عامل و غیرعامل، مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی و اهدای جوایز به برگزیدگان نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

این برنامه مشترک با هدف افزایش آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و بلایا، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در مدارس اجرا شد.