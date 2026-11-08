به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل کارخانه قند نیشابور گفت: این کارخانه برای نخستین بار، ۴۰ هزار تن چغندر کشت پاییزه سال گذشته را از جنوب و جنوب غرب کشور تحویل گرفت و حدود ۶ هزار تن شکر وارد بازار کرد.

حمید رشیدی افزود: در بهره برداری از چغندر بهاره که از ۲۸ شهریور آغاز شده تاکنون ۵۵ هزار تن چغندر قند تحویل گرفته شده است و پیش بینی می‌ شود تا ۱۵۰ هزار تن چغندر از غرب، شمال غرب و استان خراسان رضوی جذب شود.