به گزارش خبرگزاری صداوسیما سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه امروز، یک مورد حادثه آتش‌سوزی در یک تعمیرگاه خودرو واقع در خیابان پدرثانی، خیابان غیاثی‌پور به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به مشخصات محل حادثه افزود: محل حادثه یک ساختمان سه طبقه (دو طبقه روی همکف) بود. طبقه همکف به وسعت حدود ۷۰ متر مربع کاربری تعمیرگاه خودرو (مکانیکی) داشت و یک دستگاه خودروی وانت نیز در داخل آن پارک شده بود. این بخش کاملاً شعله‌ور و طعمه حریق شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: طبقه اول روی همکف کاربری درمانی (درمانگاه) داشت که خوشبختانه کسی در آن حضور نداشت و طبقه بالایی آن نیز به عنوان منزل مسکونی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ملکی درباره وضعیت افراد حاضر در محل حادثه گفت: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، سه مرد ۳۵ تا ۴۰ ساله که داخل تعمیرگاه حضور داشتند، از محل خارج شدند. هر سه نفر دچار مصدومیت شدند که جراحت یکی از آنها شدیدتر و دو نفر دیگر دچار سوختگی سطحی شدند. همچنین دود ناشی از حریق به طبقات بالایی سرایت کرده بود که آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفا، یک خانم را که در منزل مسکونی طبقه بالا حضور داشت، به سلامت به بیرون منتقل کردند.

وی با بیان اینکه مصدومان برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند، تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از مهار کامل شعله‌ها و ایمن‌سازی محل، عملیات را به پایان برده و محل را برای بررسی‌های بیشتر تحویل مالکان، عوامل انتظامی و شهرداری دادند.

ملکی در خصوص علت وقوع این حادثه گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان آتش‌نشانی نشان می‌دهد که حادثه زمانی رخ داده است که افراد داخل تعمیرگاه در حال کار با پمپ بنزین و بنزین بوده‌اند؛ با توجه به اینکه هم خود بنزین و هم بخارات آن به شدت قابل اشتعال است، این حریق مرگبار و خسارت‌بار رقم خورده است.