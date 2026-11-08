باران پاییزی که بر اصفهان بارید، حال و هوای تازه‌ای به نصف جهان بخشید؛ درختان شاداب‌تر شدند و آسمان با ابر‌های سپید، جلوه‌ای تماشایی به شهر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ باران پاییزی آمد و نشف جهان حال و هوای دیگری به خود گرفت. درختان شاداب‌تر شدند و آسمان، با ابر‌های سپید و تماشایی‌اش، جلوه‌ای بی‌نظیر به شهر بخشید.

پس از باران، آسمان آبی و صاف، ابر‌های زیبا و هوای دل‌انگیز و مطبوع، چنان آرامشی به شهر داد که گویی اصفهان دوباره متولد شده است.

تماشای اصفهان در آغوش آسمانِ پس از باران زیباست.