رانندگی بدون داشتن گواهینامه نه‌تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات قانونی نیز به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رانندگی بدون داشتن گواهینامه نه‌تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات قانونی نیز به دنبال داشته باشد.

اما رانندگی ایمن تنها به رعایت قوانین از سوی رانندگان محدود نمی‌شود، وضعیت جاده‌ها، ایمنی مسیر‌ها و شرایط تردد هم در وقوع حوادث تاثیرگذار است.

بر اساس آمار پزشکی قانونی، شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در کردستان طی هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است، با این حال، همچنان عوامل انسانی سهم قابل توجهی در وقوع حوادث دارند.

بررسی زمان وقوع حوادث نشان می‌دهد بیشتر تصادفات در ساعات پایانی روز وروز‌های پایانی هفته، به‌ویژه عصر جمعه، روی داده است.

کاهش آمار جان‌باختگان امیدوارکننده است، اما محور‌های پرخطر، سرعت غیرمطمئنه و بی‌احتیاطی رانندگان همچنان ایمنی جاده‌های کردستان را تهدید می‌کنند.