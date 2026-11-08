به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد- شماره ۲ آمده است: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با شمالی شدن جریانات در منطقه،نفوذ وماندگاری توده هوای سرد در استان پیش بینی می شود.

مخاطره کاهش محسوس دما بین (۴ تا ۸ درجه سلسیوس) از فردا در استان آغاز می شود و تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره احتمال سرمازدگی و خسارت به محصولات کشاورزی و افزایش مصرف حامل های انرژی وجود دارد.

در این شرایط مدیریت در مصرف و توزیع حامل های انرژی، مدیریت دما و رطوبت واحدهای تولیدی، گلخانه ها، مرغداری ها و ...، آمادگی لازم جهت مقابله با افت دما و یخبندان شبانه و تسریع در برداشت و انبار کردن محصولات کشاورزی توصیه می شود.