سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده برای اعمال هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق، حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی ماهانه حداکثر ۲۲ هزار تومان بابت این هزینه پرداخت خواهند کرد؛ همچنین خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت آن معاف هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، با اشاره به ابلاغ نرخ جدید هزینه سوخت نیروگاهی افزود: با توجه به تغییر نرخ سوخت نیروگاهی از ابتدای آبان‌ماه، نحوه اعمال این هزینه در قبوض مشترکان با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف مصرف و الگوی مصرف برق تعیین خواهد شد.

وی افزود: مطابق مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت نیرو، مسئول بررسی و تعیین چگونگی اعمال هزینه سوخت نیروگاهی برای انواع مشترکان است.

ذبیح‌زاده با تأکید بر حمایت از مشترکان کم‌مصرف گفت: خانوار‌هایی که در محدوده الگوی مصرف برق قرار دارند، کمترین تأثیر را از این تغییر می‌پذیرند؛ به‌طوری‌که هزینه سوخت نیروگاهی برای این گروه حدود ۷ هزار تومان در ماه برآورد شده است. این گروه حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی کشور را شامل می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: برای مشترکانی که تا یک‌ونیم برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند، این هزینه حدود ۲۲ هزار تومان در ماه خواهد بود. بر این اساس، حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی هزینه‌ای حداکثر ۲۲ هزار تومان بابت سوخت نیروگاهی در قبض برق خود خواهند داشت.

معافیت مددجویان از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی

ذبیح‌زاده با اشاره به حمایت از اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اظهار کرد: مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی معاف هستند و این مبلغ برای آنان اعمال نخواهد شد.

وی درباره محل هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از این طرح گفت: منابع حاصل از این محل برای توسعه زیرساخت‌های انتقال و حمل سوخت به نیروگاه‌ها و همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی اختصاص می‌یابد.

سخنگوی صنعت برق افزود: با ساخت بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌توان بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر، میزان تولید برق را افزایش داد. این اقدام ضمن ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها، به تقویت ظرفیت تولید برق و بهبود زیرساخت‌های صنعت برق کشور کمک می‌کند.

ذبیح‌زاده در پایان تأکید کرد: این طرح هنوز وارد مرحله اجرا نشده و زیرساخت‌های لازم برای اعمال آن در حال فراهم شدن است.