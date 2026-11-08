به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمدرضا زارعی گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، معنوی و مردمی با مشارکت بخش‌های مختلف شهرستان در شهر‌های بستک و جناح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های روز نخست افزود: آیین استقبال از پیکر مطهر شهید، ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، با استقبال موتوری و خودرویی از مسیر فلکه روستای چاه بنارد تا ورودی شهر بستک آغاز می‌شود.

زارعی گفت: همچنین ساعت ۲۱ نیز پیکر مطهر شهید به معراج شهدا در حسینیه امام سجاد (ع) منتقل می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه افزود: از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید در سطح شهر بستک، از میدان قدس تا میدان شورای شهر با حضور پورشور مردم شهید پرور شهرستان برگزار می‌شود و پس از آن، از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه مدارس شهر بستک میزبان پیکر مطهر شهید خواهند بود تا دانش‌آموزان نیز فرصت حضور در این آیین معنوی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

زارعی گفت: در ادامه برنامه‌های این روز، ساعت ۱۷ مراسم یادواره شهید گمنام ویژه نیروی انتظامی در حسینیه امام سجاد (ع) و ساعت ۱۹ نیز مراسم یادواره شهید گمنام در محل اجتماع جانفدایان، واقع در زمین چمن مصنوعی محله میرزا‌آباد برگزار می‌شود که تشییع از گلزار شهدای گمنام شهرستان تا محل یادواره همراه با دسته عزاداری است.

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وی افزود: از روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه آیین استقبال و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مدارس شهر جناح نیز برگزار می‌شود.

زارعی گفت: حضور پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت پیوند نسل امروز با ارزش‌های دفاع مقدس و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدانی است.