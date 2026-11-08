ثبت بارش ۱۴۱ میلیمتری باران در کاکان کهگیلویه و بویراحمد
مرکز پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت بارش ۱۴۱ میلیمتری در دهستان کاکان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، تازهترین آمار مرکز پیشبینی هواشناسی از میزان بارندگی ایستگاههای استان نشان میدهد فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان، بارشهای قابلتوجهی را به همراه داشته است.
بر اساس گزارش بارش ایستگاههای هواشناسی تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ایستگاه دهستان کاکان با ثبت ۱۴۱ میلیمتر بارندگی در صدر ایستگاههای استان قرار گرفت.