به‌دنبال تخریب پل و مسدود شدن راه اصلی روستای گامیشان مهاباد بر اثر سیل اخیر، عملیات و تلاش‌های نیروهای اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای بازسازی مسیر و برقراری تردد در این منطقه با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی پس از بارش‌های اخیر گفت: جاری شدن سیل موجب تخریب پل روستای گامیشان در بخش خلیفان و مسدود شدن راه اصلی این روستا شده است که از همان ساعات اولیه، تیم‌های عملیاتی راهداری برای رفع انسداد به محل اعزام شدند.

وی افزود: در حال حاضر نیز تلاش برای بازگشایی مسیر مسدودشده با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات لازم از جمله یک دستگاه لودر و یک دستگاه کمپرسی، و همچنین استفاده از لوله‌های سیمانی جهت ترمیم گذرگاه در جریان است و راهداران با تمام توان برای برقراری مجدد ارتباط این روستا تلاش می‌کنند.

نویدی‌نیا با هشدار نسبت به تداوم شرایط ناپایدار جوی، از اهالی روستاها درخواست کرد از استقرار دام‌ها و ترددهای غیرضروری در حریم و مجاورت رودخانه‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد همچنین از آمادگی کامل چهار راهدارخانه در محورهای حساس (کیتکه، کله‌کاوی، قره‌بلاغ و مرکز مهاباد) برای مقابله با شرایط بحرانی خبر داد و به رانندگان توصیه کرد پیش از آغاز سفر، حتماً وضعيت راه‌ها را از طريق سامانه ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ استعلام نمایند.

گفتنی است روستای ۳۰ خانواری گامیشان در بخش خلیفان و در فاصله ۷۰ کیلومتری غرب مهاباد واقع شده است.