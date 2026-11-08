به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۵۲ شب پای عهد وطن هم ثبت شد و مردم استان مرکزی زیر بارش باران خیابان را رها نکردند.

در حالی‌ که قدرت موشکی بومی و آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح، معادلات بازدارندگی ایران را تقویت کرده است، مردم دیشب نیز زیر بارش باران به اجتماعات شبانه آمدند و با حمایت از مدافعان امنیت کشور، بر ایستادگی در برابر تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند: حضوری که هم‌زمان با آغاز هفته هوافضا، بار دیگر پیوند اقتدار دفاعی، انسجام ملی و پشتوانه مردمی از مسئولان و نظامیان را به تصویر کشید.

باران حریف اراده مردم نشد؛ ایران همچنان در میدان ایستاده است.