سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تجهیز بیش از ۱۲۰ هزار حلقه از ۴۶۰ هزار چاه مجاز کشاورزی به کنتور هوشمند و تجهیزات اندازه‌گیری آب، از آمادگی کشاورزان برای اجرای طرح تحویل حجمی آب خبر داد و گفت: مانع اصلی اجرای این قانون، سازوکار‌های اجرایی و عملکرد دستگاه‌های متولی است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، جعفر گوهرگانی در نشست ملی «تحویل حجمی آب کشاورزی؛ از وضع موجود تا تکلیف» با تأکید بر ضرورت اندازه‌گیری دقیق میزان برداشت آب در بخش کشاورزی افزود: کشاورزان آمادگی دارند آب مورد نیاز خود را بر اساس حجم تخصیص‌یافته دریافت و متناسب با آن برای تولید برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به دنبال افزایش سهم خود از منابع آب نیست، تصریح کرد: میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی از قبل مشخص شده و انتظار این است که همین سهم تعیین‌شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی به‌صورت حجمی اندازه‌گیری و تحویل شود.

گوهرگانی با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو در تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری آب گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد بر اساس نیاز آبی محصولات و الگوی کشت، کشاورزان را برای استفاده بهینه از حجم آب تخصیص‌یافته راهنمایی کند.

برنامه تجهیز منابع برداشت آب در بازه زمانی یک تا دو ساله

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با وزارت نیرو در تجهیز منابع برداشت آب خبر داد و افزود: با مشارکت کشاورزان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های آب‌بران می‌توان این طرح را به‌تدریج اجرا کرد.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی کار و هزینه‌های مورد نیاز، امکان تجهیز هم‌زمان همه منابع برداشت آب وجود ندارد و می‌توان با اولویت‌بندی مناطق، در یک بازه زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله یا دوساله برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرد.

ضرورت کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب

گوهرگانی با تأکید بر نقش کنتور‌های هوشمند در مدیریت منابع آب زیرزمینی گفت: بخشی از کشاورزان دارای مجوز، حتی کمتر از میزان تخصیص‌یافته برداشت می‌کنند، اما برداشت‌های غیرمجاز و خارج از ضوابط به منابع آب آسیب می‌زند. نصب تجهیزات اندازه‌گیری، امکان نظارت دقیق‌تر بر برداشت‌ها و برخورد مؤثرتر با تخلفات را فراهم می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از اعلام آمار‌های متفاوت درباره میزان مصرف آب کشاورزی، از جمله ارقام ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب، افزود: تا زمانی که ابزار‌های اندازه‌گیری و مبنای علمی قابل اتکا وجود نداشته باشد، نمی‌توان درباره میزان واقعی برداشت و مصرف آب قضاوت دقیقی داشت.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیش‌بینی ۶۵ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی در سال پایانی برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: با مدیریت همین میزان آب تخصیصی می‌توان برای تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی کرد.

گوهرگانی در پایان با اشاره به اینکه اجرای تحویل حجمی آب طی بیش از سه دهه در قوانین برنامه‌های توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، خواستار تسریع در اقدامات وزارت نیرو و تبدیل این موضوع به برنامه‌ای عملیاتی، مستمر و زمان‌بندی‌شده شد.