پرونده مسابقات بسکتبال لیگ برتر نوجوانان کشور در گروه A به میزبانی مهاباد با صعود تیم‌های خانه بسکتبال مهاباد و اسپاد تهران به مرحله بعدی بسته شد.

صعود تیم‌های خانه بسکتبال مهاباد و اسپاد تهران به مرحله بعدی مسابقات نوجوانان کشور

صعود تیم‌های خانه بسکتبال مهاباد و اسپاد تهران به مرحله بعدی مسابقات نوجوانان کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسابقات بسکتبال لیگ برتر نوجوانان کشور (گروه A) که از ۱۳ آبان‌ماه با شرکت ۵۶ تیم از سراسر کشور در ۱۸ گروه چهار و پنج تیمی آغاز شده بود، با رقابت ۵ تیم در سالن ۲ هزار نفری مهاباد پیگیری شد.

در این دوره از مسابقات، تیم‌های شکلی تهران، اسپاد تهران، رشت، قزوین و خانه بسکتبال مهاباد به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم‌های اسپاد تهران و خانه بسکتبال مهاباد موفق شدند جواز حضور در مرحله بعدی این رقابت‌ها را کسب کنند.

از نکات برجسته روز پایانی این رقابت‌ها، دیدار حساس و نفس‌گیر نماینده مهاباد برابر تیم قزوین بود که تیم میزبان توانست در یک بازی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۸۹ بر ۸۷ حریف خود را شکست دهد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود.

این مسابقات که با استقبال پرشور و چشمگیر تماشاگران و علاقه‌مندان به ورزش در مهاباد برگزار شد، بازتاب مثبتی در سطح استان داشت. اکبر زرین، دبیر هیئت بسکتبال آذربایجان غربی، در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها از سطح کیفی مسابقات و میزبانی مهاباد ابراز رضایت کرد.

همچنین نادر الله‌ویسی (سرمربی) و رامیار مسجدی (مربی) تیم خانه بسکتبال مهاباد، به همراه بازیکنان تیم، تلاش و همبستگی تیمی را عامل اصلی موفقیت و صعود به مرحله بعدی مسابقات عنوان کردند.