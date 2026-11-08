دیدار تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان در هفته دوازدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در آخرین دیدار از هفته دوازدهم لیگ برتر، تیم‌های گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (یکشنبه) در ورزشگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این نتیجه گل گهر ۱۴ امتیازی و ذوب آهن ۱۰ امتیازی شد.

در دقیقه ۶۸ بازی امیر جعفری از گل گهر از زمین اخراج شد.

حسن اکرمی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت.