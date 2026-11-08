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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از تولید سالانه ۷هزار تن انواع محصولات کشاورزی در ۱۵۹ واحد گلخانهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از فعالیت ۱۵۹ واحد گلخانهای با مساحت ۳۰ هکتار در این شهرستان خبر داد و گفت: سالانه ۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در این واحدها تولید و روانه بازار مصرف میشود.
توحید منافی با اشاره به جزئیات تفکیکی این واحدها اظهار کرد: از مجموع ۱۵۹ گلخانه شهرستان، ۱۲۹ واحد بزرگمقیاس و مابقی کوچکمقیاس هستند که در حوزههای سبزی و صیفی، توتفرنگی، گل و گیاه و تولید نشا و نهال فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: بخش عمده این فضا شامل ۹۰ واحد سبزی و صیفی به مساحت ۱۹.۶ هکتار، ۱۸ واحد توتفرنگی به مساحت ۴.۲ هکتار، ۳۴ واحد گل و گیاه به مساحت ۲.۴ هکتار و ۱۷ واحد تولید نشا و نهال به مساحت ۳.۸ هکتار است؛ ضمن اینکه ۶ واحد تولید نهال مجوزدار نیز سالانه ۳ میلیون اصله نهال در این شهرستان تولید میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی ارومیه با اشاره به اجرای پروژههای پیشرو در حوزه کشاورزی هوشمند خاطرنشان کرد: کشت نشا توتفرنگی بهصورت تمامهوشمند در گلخانههای مدرن شهرستان آغاز شده که با کنترل خودکار شرایط محیطی، آبیاری هوشمند و مدیریت نوین آفات، نقش حیاتی در بهرهبرداری بهینه از منابع، کاهش مصرف آب، ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ایفا میکند.