به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از فعالیت ۱۵۹ واحد گلخانه‌ای با مساحت ۳۰ هکتار در این شهرستان خبر داد و گفت: سالانه ۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در این واحدها تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

توحید منافی با اشاره به جزئیات تفکیکی این واحدها اظهار کرد: از مجموع ۱۵۹ گلخانه شهرستان، ۱۲۹ واحد بزرگ‌مقیاس و مابقی کوچک‌مقیاس هستند که در حوزه‌های سبزی و صیفی، توت‌فرنگی، گل و گیاه و تولید نشا و نهال فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: بخش عمده این فضا شامل ۹۰ واحد سبزی و صیفی به مساحت ۱۹.۶ هکتار، ۱۸ واحد توت‌فرنگی به مساحت ۴.۲ هکتار، ۳۴ واحد گل و گیاه به مساحت ۲.۴ هکتار و ۱۷ واحد تولید نشا و نهال به مساحت ۳.۸ هکتار است؛ ضمن اینکه ۶ واحد تولید نهال مجوزدار نیز سالانه ۳ میلیون اصله نهال در این شهرستان تولید می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه با اشاره به اجرای پروژه‌های پیشرو در حوزه کشاورزی هوشمند خاطرنشان کرد: کشت نشا توت‌فرنگی به‌صورت تمام‌هوشمند در گلخانه‌های مدرن شهرستان آغاز شده که با کنترل خودکار شرایط محیطی، آبیاری هوشمند و مدیریت نوین آفات، نقش حیاتی در بهره‌برداری بهینه از منابع، کاهش مصرف آب، ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.