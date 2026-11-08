به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: بیشترین روان آب استحصال شده بر اثر بارش باران در پخش سیلاب‌ها و بند‌های خاکی و ملاتی تیکن، پشت کوه گلپایگان، قرغن، هورستانه، رودخانه خشک، گلشهرو تخت عباس با حدود ۴ میلیون متر مکعب در شهرستان گلپایگان بوده است.

حسین یاری ادامه داد: همچنین در این مدت بر اثر فعالیت سامانه بارشی بند‌ها و پخش سیلاب‌های لایجندو سنگ سفید در خوانسار، آرمزگان، آزران و آبخوان در کاشان، دره بید و قفر در فریدن، ازنا وله، ماربر، قلعه بهمن و نوغان در بویین میاندشت و وردشت و پادنا در سمیرم نیز آبگیری شدند.

وی گفت: این بند‌ها و پخش سیلاب‌ها علاوه برکنترل و مهار سیلاب نقش مؤثری در تأمین آب شرب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش آب چاه‌ها و قنات‌های منطقه دارند.

حسین یاری ادامه داد: تخلیه نخلاله ها، درستکاری در حریم رودخانه و آب راهه‌ها موجب تغییر رژیم رودخانه و خسارت به زیر ساخت‌های پایین دست شامل باغ‌ها و منازل مسکونی و جاده‌های مواصلاتی می‌شود.