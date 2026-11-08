جوانان استان ایلام با درخشش در عرصه‌های ورزشی، علمی و کشاورزی، توانمندی خود را به نمایش گذاشته‌اند و می‌توانند نقش کلیدی در پیشرفت استان و اعتلای ایران ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استان ایلام سرزمین استعداد‌های درخشان و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و طبیعی است و جوانان این دیار نشان داده‌اند که با تکیه بر دانش، خلاقیت و خودباوری می‌توانند در مسیر آبادانی کشور گام بردارند.

پیام رهبر انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران تأکید کرد که استعداد و نخبگی صرفاً به کسب مدال و رتبه محدود نمی‌شود، بلکه هر توانمندی مثبتی که در خدمت پیشرفت جامعه قرار گیرد، ارزشمند است.

بر همین اساس، حمایت از دانشجویان، پژوهشگران و مخترعان، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و بهره‌گیری از دانش نوین در کشاورزی می‌تواند زمینه پیشرفت ایلام را فراهم کند. جوان ایلامی نیز باید استعداد خود را در مسیر حل مشکلات مردم و توسعه استان به کار گیرد تا نماد اراده و خودباوری در ساختن ایرانی آباد باشد.