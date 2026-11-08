



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهمنی رئیس هیات ووشوی فارس گفت:این رقابت‌ها با نام شیراز جان و گرامیداشت شهدای استان با شرکت ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۶ تیم و به مدت ۴ ماه در خانه ووشوی شیراز برگزار شد.

بهمنی افزود:در پایان تیم رنگ فیروزه شیراز دوم شد و تیم شهدای لامرد در سکوی سوم ایستاد.

صدیقی رئیس فدراسیون ووشو نیز که مهمان ویژه این رقابت‌ها بودگفت:استان فارس یکی از پرظرفیت‌ترین استان‌های کشور در زمینه تعداد ورزشکار سازمان یافته و همچنین قهرمان پروری می‌باشد .

مصطفی حسن‌زاده، ملی‌پوش تالو استان فارس، در چهارمین دوره جام جهانی تالو ۲۰۲۶ در هایکو چین، موفق به کسب یک مدال طلای تاریخی در بخش تیمی و یک مدال برنز انفرادی شد.