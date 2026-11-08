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چند خبر گوناگون از نقاط مختلف استان را در بسته خبری ۱۷ آبان ماه بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلسه هماهنگی و برنامهریزی برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «سیاچمانه» با حضور مدیران فرهنگی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در سروآباد برگزار شد.
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دبیر شورای ترافیک استان در جلسه شورای ترافیک بیجار از بررسی فنی اتصال کمربندی شرقی این شهر خبر داد.
تعیین تکلیف تقاطع ورودی شهر و بررسی ایجاد دوربرگردان در محور بیجار به همدان از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
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در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قروه از اعضای تیم روباتیک شهرستان قروه و جوانان برتر در حوزههای علمی، ورزشی و فرهنگی تجلیل شد.