به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «سیاچمانه» با حضور مدیران فرهنگی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر در سروآباد برگزار شد.

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دبیر شورای ترافیک استان در جلسه شورای ترافیک بیجار از بررسی فنی اتصال کمربندی شرقی این شهر خبر داد.

تعیین تکلیف تقاطع ورودی شهر و بررسی ایجاد دوربرگردان در محور بیجار به همدان از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

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در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قروه از اعضای تیم روباتیک شهرستان قروه و جوانان برتر در حوزه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی تجلیل شد.