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تا پایان مهر، میزان درآمد مالیاتی در استان مرکزی رشد ۵۰ درصدی را در مقایسه با پارسال ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفت ماهه گذشته از سال ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان محقق شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: با تحقق ۳۳هزار ۳۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت سال گذشته ثبت شده است.
مظاهر سعیدی افزود: در این مدت ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده هم در استان دریافت شده که این مبلغ مستقیما برای عمران و آبادانی استان در اختیار دهیاریها و شهرداریها قرار گرفته است.