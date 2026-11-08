به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفت ماهه گذشته از سال ۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان محقق شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: با تحقق ۳۳هزار ۳۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به مدت سال گذشته ثبت شده است.

مظاهر سعیدی افزود: در این مدت ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده هم در استان دریافت شده که این مبلغ مستقیما برای عمران و آبادانی استان در اختیار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار گرفته است.