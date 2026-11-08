به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید حاج حسین ظریفی در تالار شهر مشهد واقع در میدان شهدا برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا پناهیان سخنران و امیر عارف مداح این مراسم بود.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵ در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.