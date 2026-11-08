به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و سومین سازش پرونده قتل عمد در راستای پویش "به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می بخشم" در چالدران رقم خورد.

محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از حصول بیست و سومین سازش قتل عمد در اجرای پویش به عشق پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می بخشم در شهرستان چالدران آذربایجان غربی خبر داد.

علی نژاد با اعلام این خبر گفت: متهم ی_خ که به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی پس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور رای قطعی قصاص نفس شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

وی افزود: با تلاش ها درخصوص اصلاح ذات البین و اخذ رضایت از اولیای دم و رواج سنت حسنه گذشت از طریق رئیس دادگستری، دادستان شهرستان چالدران ،معتمدین و متنفذین محلی با برگزاری جلسات متعدد با حضور اولیای دم برای صلح و سازش تلاشهای مجدانه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود: تلاشها منجر به نتیجه شد و در نهایت صاحبین حق قصاص رضایت و گذشت خود را اعلام داشتند و بدین ترتیب با اعلام رضایت و گذشت از حق قصاص خود، به قاتل حیاتی دوباره بخشیدند.