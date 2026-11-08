نمایندگان کوراش کشورمان در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان - قزاقستان، یک نشان طلا، سه نقره و هشت برنز کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی آستانه قزاقستان و در کاخ هنر‌های رزمی «ژاکسیلیک اوشکمپیروف» برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نمایندگان کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان، یک نشان طلا، سه نقره و هشت برنز کسب کردند.

در بخش مردان، مسعود قوی‌بازو در وزن منفی ۱۲۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. همچنین بهزاد اعتمادی در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، ابوالفضل آشفته در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، حمید چادرنشین در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، سهراب رخشان در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم، رضا احمدزاده در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم و محمدرضا وحدانی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم، مدال‌های برنز را به دست آوردند.

در بخش بانوان نیز زهرا باغچقی در وزن ۴۸ کیلوگرم، لیلا سیاوشی در وزن ۵۲ کیلوگرم و ستایش جلال الدین در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

همچنین پردیس عیدی‌وند در وزن ۶۳ کیلوگرم، سارگل امیدوند در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم و سمانه خجسته در وزن منفی ۸۷ کیلوگرم، مدال‌های برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش با حضور نمایندگان کشور‌های مختلف برگزار شد و تیم ایران با کسب ۱۲ مدال، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.