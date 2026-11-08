با کاهش دما و افزایش بی‌رویه مصرف گاز، شرکت ملی گاز بر لزوم مدیریت بهینه مصرف تأکید کرد؛ طرحی که در آن مشتریان کم‌مصرف تخفیف می‌گیرند و پرمصرف‌ها مشمول جریمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با فرا رسیدن روز‌های سرد سال و افزایش افت دما، میزان مصرف گاز در کشور روندی صعودی به خود گرفته است؛ نعمتی پاک و در دسترس که بهره‌مندی آسان از آن، گاه ما را از محدودیت‌های منابع آن غافل می‌کند. شهروندان نیز به یاد دارند که در گذشته، پیش از برخورداری از این نعمت، با چه مشکلات عدیده‌ای در فصل سرما دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

در همین رابطه، هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: پولداری دلیل مصرف بیشتر نیست و همه مشترکان باید در قبال پایداری شبکه سراسری احساس مسئولیت کنند.

بر اساس سیاست‌های جدید وزارت نفت، بسته‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته شده و در مقابل، پرمصرف‌ها جریمه خواهند شد تا عدالت در بهره‌مندی از این انرژی پاک رعایت شود.

شرکت ملی گاز از عموم هموطنان درخواست کرده است با رعایت ساده‌ترین راهکار‌ها نظیر تنظیم دمای منزل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد و استفاده از لباس گرم، خادمان خود را در شبکه گازرسانی یاری کنند تا فصل سرد سال بدون قطعی و مشکل سپری شود.