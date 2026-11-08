مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد از ابلاغ ۷ محور و ۲۴ شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهلا محمدحسینی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برنامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: در راستای سنجش میزان تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی، مقرر شده است اطلاعات، اقدامات و نتایج عملکرد دستگاه‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به‌صورت دقیق جمع‌آوری و ارزیابی شود.

وی افزود: برای این ارزیابی، هفت محور با ۲۴ شاخص تعیین شده و جداول مشخصی نیز در این زمینه تدوین شده است که دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مربوط را به‌صورت کمی و کیفی، همراه با مستندات و در قالب مکاتبات اداری ارسال کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این ارزیابی به شناسایی نقاط قوت و ضعف استان در حوزه زنان و خانواده کمک می‌کند، گفت: نتایج این گزارش علاوه بر بررسی وضعیت داخلی استان، مبنایی برای مقایسه عملکرد کهگیلویه و بویراحمد با سایر استان‌ها در شاخص‌های عدالت جنسیتی خواهد بود.

مشارکت زنان در مدیریت و تصمیم‌گیری

محمدحسینی نخستین محور ارزیابی را مشارکت زنان در مدیریت و تصمیم‌گیری عنوان کرد و گفت: تعداد و نسبت زنان در پست‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی، میزان حضور آنان در شوراها و کارگروه‌های تصمیم‌گیری و همچنین اقدامات انجام‌شده برای توانمندسازی زنان در مسیر تصدی مسئولیت‌های مدیریتی از جمله شاخص‌های این بخش است.

وی خواستار ارائه آمار دقیق مدیران زن، احکام انتصاب، ترکیب جنسیتی شوراها و کارگروه‌ها، صورت‌جلسات و مستندات دوره‌های آموزشی و مهارتی برگزارشده برای زنان شد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با انتقاد از محدود شدن مسئولیت اجرای برنامه‌های حوزه زنان به مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها تصریح کرد: نباید هر موضوعی که به حوزه زنان مربوط می‌شود صرفاً به مشاور امور بانوان ارجاع داده شود؛ چراکه اقدامات مؤثری در معاونت‌ها و واحدهای مختلف دستگاه‌ها انجام می‌شود و همه بخش‌ها باید در تهیه و تکمیل این گزارش همکاری کنند.

اشتغال و کارآفرینی زنان در کانون ارزیابی

وی اشتغال، کارآفرینی و اقتصاد زنان را دومین محور ارزیابی دانست و بیان کرد: نرخ اشتغال زنان بر اساس آخرین آمار رسمی، تعداد کسب‌وکارها و تعاونی‌های راه‌اندازی‌شده توسط زنان، تعداد زنان بهره‌مند از آموزش‌های مهارتی، تسهیلات و حمایت‌های توسعه کسب‌وکار از جمله شاخص‌های این بخش است.

محمدحسینی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به زنان روستایی و عشایری افزود: میزان بهره‌مندی این گروه از آموزش‌های مهارتی، حمایت از مشاغل بومی، تسهیلات و دسترسی به بازار فروش محصولات باید به‌صورت مشخص گزارش شود.

وی با اشاره به اهمیت بازاریابی و فروش محصولات تولیدی زنان گفت: دستگاه‌ها نباید صرفاً به آموزش و پرداخت تسهیلات اکتفا کنند، بلکه باید برای ایجاد و شناسایی بازارهای فروش محصولات در سطح استان، کشور و حتی بازارهای بین‌المللی نیز برنامه داشته باشند.

ضرورت تقویت حضور زنان در علم و فناوری

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، علم، فناوری و نوآوری زنان را سومین محور این ارزیابی برشمرد و از پارک علم و فناوری به دلیل ارائه اطلاعات و پاسخگویی در این زمینه قدردانی کرد.

وی از سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های استان خواست اقدامات و دستاوردهای خود را در حوزه حضور زنان در عرصه علم، فناوری و نوآوری مستند کرده و برای جمع‌بندی گزارش استانی ارسال کنند.

تأکید بر اجرای قوانین حمایتی از خانواده و فرزندآوری

محمدحسینی تحکیم بنیان خانواده، تسهیل ازدواج و حمایت از فرزندآوری را چهارمین محور ارزیابی عنوان کرد و گفت: اجرای حقوق قانونی خانواده‌محور برای کارکنان، استفاده از مرخصی‌های قانونی، دورکاری، کاهش ساعت کاری و انعطاف‌پذیری در ساعات ورود و خروج زنان شاغل از جمله موارد مورد بررسی در این بخش است.

وی خدمات مشاوره خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی، پیشگیری از تعارضات خانوادگی، اقدامات اجرایی برای تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند را از دیگر شاخص‌های این محور دانست.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با انتقاد از کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به ایجاد مهدکودک برای فرزندان کارکنان اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌ها باید برای خرید خدمات مهدکودک ویژه زنان شاغل دارای فرزند و همچنین ایجاد اتاق مادر و کودک اهتمام ویژه داشته باشند.