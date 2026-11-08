با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، تابستان امسال ۵.۵ درصد کاهش مصرف برق و ۲ درصد کاهش مصرف گاز در استان ایلام محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولی‌الله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام، در آیین ورزش صبحگاهی که با حضور استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان صنعت برق برگزار شد گفت: با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، تابستان امسال ۵.۵ درصد کاهش مصرف برق و ۲ درصد کاهش مصرف گاز در استان محقق شد و این امر امکان تأمین برق بیشتر برای صنایع را فراهم کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش چالش‌های حوزه برق است و با توجه به ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور، باید اهتمام خود را به سمت مدیریت تقاضا و کاهش مصرف سوق دهیم.

ناصری تصریح کرد: در همین راستا پویش‌های متعددی تعریف شده و پویش ورزش و سلامتی با حضور سفیر همدلی صنعت برق در استان‌های مختلف اجرا می‌شود و امروز این برنامه در ایلام برگزار شد تا پیام مدیریت و کاهش مصرف را به آحاد جامعه منتقل کند.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز در این مراسم با تقدیر از مردم استان برای شرکت در پویش مصرف بهینه برق گفت: با این همراهی، کاهش مصرف برق و گاز در استان ثبت شد و در سایه این مدیریت، توانستیم ۳۹ درصد برق بیشتری به صنایع استان برسانیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها، کاهش مصرف برق و گاز ضروری است تا تأمین برق و انرژی پایدار در همه بخش‌ها تضمین شود.