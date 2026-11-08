به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن تقدیر از تلاش‌های رضا نجاتی، دبیر پیشین، علیرضا گورویی را به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان منصوب کرد.

گورویی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان، فرماندار مسجدسلیمان و فرماندار اندیمشک را برعهده داشته است.

رضا نجاتی هم اکنون به عنوان معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان فعالیت می‌کند.