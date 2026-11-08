یک زوج جوان در تاکستان قزوین در اقدامی خیرخواهانه، بخشی از هزینه‌های جشن ازدواج خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادند تا شادی آغاز زندگی‌شان را با خانواده‌های چشم‌انتظار تقسیم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در روزهایی که آغاز زندگی مشترک با تشریفات مرسوم گره خورده است، یک زوج جوان در شهرستان تاکستان قزوین با حرکتی خداپسندانه و فرهنگ‌ساز، بخشی از هزینه‌های جشن ازدواج خود را به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادند.

این زوج نیک‌اندیش هدف از این اقدام را تقسیم شادی آغاز زندگی مشترک با خانواده‌هایی عنوان کردند که چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان به خانه هستند؛ حرکتی که جلوه‌ای زیبا از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را در استان قزوین به نمایش گذاشت.