مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان، از تصویب جانمایی سایت‌های مدیریت پسماند صنعتی و ویژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از تصویب جانمایی سایت‌های مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان خبر داد و گفت: تسریع در راه‌اندازی سایت‌های مدیریت پسماند و ساماندهی محل‌های دفن زباله شهری از مهم‌ترین مصوبات این جلسه بود.

انصاری افزود: پس از چندین سال بررسی و انجام مطالعات کارشناسی، جانمایی سایت‌های مدیریت پسماند صنعتی و ویژه در اراک، دلیجان و ساوه نهایی شد و مقرر شد با انتخاب مشاوران و سرمایه‌گذاران فرایند اجرایی این طرح‌ها آغاز شود.

او با اشاره به دپوی پسماند‌های صنعتی در برخی مناطق استان گفت: برای ساماندهی پسماند‌های انباشته‌شده در شهرک صنعتی کاوه، تهیه طرح مدیریت زیست‌محیطی با هدف بازیافت پسماند‌ها و بهبود کیفیت آب خاک و هوا به تصویب رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین از تشدید نظارت بر رهاسازی پسماند‌های صنعتی و ویژه در حاشیه جاده‌های استان خبر داد و بر هماهنگی با استان‌های همجوار برای جلوگیری از این تخلفات تأکید کرد.

او افزود: شهرداری ساوه نیز برای اجرای لندفیل مهندسی تعیین تکلیف شده و در صورت ارائه نکردن برنامه عملیاتی، موضوع ترک فعل از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.