مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر با حضور در خیابان‌ها، بر ایستادگی و پایداری در دفاع از ایران تأکید کردند.

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر ایستادگی و دفاع از ایران

تأکید مردم آبادان و خرمشهر بر ایستادگی و دفاع از ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر با حضور گسترده در خیابان‌ها، بار دیگر بر ایستادگی، پایداری و حمایت خود از ایران تأکید کردند و پیام وحدت و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از میهن اسلامی اعلام کردند و حضور در صحنه را نشانه پایبندی به آرمان‌های انقلاب و دفاع از تمامیت ارضی کشور دانستند.

مردم آبادان و خرمشهر همچنین با قدردانی از صلابت و ایستادگی رزمندگان و نیروهای مسلح در دفاع از خاک میهن، بر پشتیبانی خود از مدافعان کشور تأکید کردند.

حاضران ، حضور و هوشیاری مردم در کنار اقتدار نیروهای مسلح را از عوامل مهم حفظ امنیت و دفاع از کشور برشمردند و بر تداوم همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کردند.