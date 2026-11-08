با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش احتمال محدودیت در تأمین گاز طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نسبت به ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی برای تأمین سوخت جایگزین هشدار داد و بر لزوم ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت دوم و سرویس تجهیزات گرمایشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ؛ زینالی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، با اشاره به اهمیت پایداری تولید در بخش کشاورزی طی ماه‌های سرد سال گفت: با توجه به افزایش مصرف انرژی در فصل زمستان و احتمال اعمال محدودیت در تأمین گاز طبیعی، واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای پرورش طیور و گلخانه‌ها باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش دما و اختلال در تأمین انرژی می‌تواند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کند، افزود: بهره‌برداران باید ضمن تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین متناسب با ظرفیت فعالیت واحد خود، از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات گرمایشی دوم اطمینان حاصل کنند و نسبت به سرویس، تعمیر و رفع نواقص احتمالی این تجهیزات پیش از آغاز سرمای شدید اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی البرز، عایق‌بندی مناسب سالن‌های پرورش طیور و گلخانه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری برای عبور از فصل سرما برشمرد و گفت: جلوگیری از خروج حرارت، کاهش اتلاف انرژی، بررسی وضعیت درها و پنجره‌ها و استفاده از سامانه‌های گرمایشی کم‌مصرف و استاندارد، می‌تواند ضمن حفظ شرایط دمایی مطلوب در محیط تولید، هزینه‌های انرژی را نیز کاهش دهد.

زینالی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع انرژی تأکید کرد و افزود: بهره‌برداران باید با بررسی میزان مصرف سوخت، ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی و شرایط فنی تجهیزات، برنامه مشخصی برای تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای خود داشته باشند تا در صورت بروز محدودیت‌های احتمالی، روند فعالیت و تولید با وقفه مواجه نشود.

وی با اشاره به نقش واحدهای پرورش طیور و گلخانه‌ها در تأمین محصولات مورد نیاز بازار استان تصریح کرد: آمادگی به‌موقع واحدهای تولیدی برای مواجهه با شرایط زمستانی، علاوه بر پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، در حفظ سرمایه‌گذاری‌ها، استمرار فعالیت واحدها، صیانت از اشتغال و پایداری زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و غذایی استان نقش مؤثری دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی البرز در پایان، آمادگی پیش از آغاز موج سرما را ضرورتی برای تمامی بهره‌برداران دانست و تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی و پیش‌بینی منابع جایگزین سوخت باید به‌عنوان بخشی از برنامه دائمی واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد تا تأمین محصولات غذایی استان در ماه‌های سرد سال با اختلال مواجه نشود.