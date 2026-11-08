استاندار ایلام، در نشست با دست‌اندرکاران یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل، این ایل را دارای کارنامه‌ای درخشان در دفاع مقدس خواند و شهدا و ایثارگران را قهرمانان واقعی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست با اعضای ستاد گرامیداشت یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل گفت: ایل خزل کارنامه درخشانی در حماسه دفاع مقدس دارد و قهرمانان واقعی ما شهدا و ایثارگران هستند.

وی افزود: نقش ایل خزل در ابتدای جنگ تحمیلی و در عملیات ماندگار میمک، کلیدی و راهبردی بود و تا همیشه در ذهن ملت ایران به یادگار خواهد ماند.

استاندار ایلام تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا، حرکتی فرهنگی و حماسی است که سه ضلع مهم ثبت و انتقال خاطرات و فداکاری‌های رزمندگان، تبیین نقش برجسته و تاریخی ایلات و طوایف در دفاع از کشور و تحکیم وحدت و همبستگی ملی را به هم پیوند می‌زند.

کرمی با بیان اینکه یادواره شهدا فرصتی برای ثبت و انتقال میراث ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است، خاطرنشان کرد: قهرمانان واقعی این سرزمین، شهدا، آزادگان و ایثارگرانی هستند که با فداکاری و ایستادگی، حماسه‌های ماندگاری آفریدند و باید بیش از شخصیت‌های تخیلی، در آثار هنری و فرهنگی معرفی شوند.

وی حضور خودجوش مردم و خانواده‌های شهدا را سرمایه اصلی این رویداد‌ها دانست و تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه استانداری، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بازتاب گسترده رسانه‌ای یادواره ضروری است.

یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۴ در روستای زنجیره علیا برگزار می‌شود.