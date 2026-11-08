شهروندان یزدی در صورت مشاهده هرگونه گودبرداری غیرمجاز، موارد مشکوک به فرونشست و... به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری یزد، از شهروندان خواست برای مقابله با مخاطرات بارندگی و سیلاب، اقدامات پیشگیرانه در منازل و رعایت احتیاط در مسیر‌های پرخطر را به دقت اجرا کنند و در هنگام بارندگی و یا بروز سیلاب‌های احتمالی، با عوامل شهرداری و سایر ارگان‌های امدادی و خدمات‌رسان نهایت همکاری را داشته باشند.

سید محمد حسینی پور، سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری یزد گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های فراتر از حد معمول در پاییز سال جاری، به شهروندان عزیز یزدی اکیدا توصیه می‌شود، احتیاط‌های لازم پیش از شروع بارش و در حین وقوع آن را رعایت کنند تا از بروز خسارات برای منازل مسکونی، ساختمان‌های تجاری و تاسیسات شهری جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: در همین راستا، شهروندان می‌توانند با پیگیری مستمر اخبار از منابع رسمی، از وضعیت جوی آگاه شوند و با اطمینان از باز بودن ناودان‌های پشت بام منازل و ساختمان‌ها، همچنین بررسی دریچه‌های چاه‌های جذبی در محلات، از بروز مشکلاتی همچون آب‌گرفتگی پیشگیری نمایند، همچنین از نگهداری اشیاء ارزشمند در طبقات زیرین ساختمان خودداری کنند.

حسینی پور ادامه داد: از شهروندان یزدی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه گودبرداری غیرمجاز، موارد مشکوک به فرونشست، تغییر در سطح آسفالت یا سستی حصار‌ها در مجاورت منازل، مسدود بودن دریچه کانال‌های دفع آب‌های سطحی، موضوع را در اسرع وقت به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند و از برداشتن دریچه‌های فاضلاب در معابر شهری، پارک خودرو و توقف در مجاورت رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دیوار‌های ناایمن خودداری کنند.

وی با تاکید بر این که شهروندان در حین بارش‌های شدید، از تردد‌های غیرضرور به صورت پیاده و سواره در سطح معابر شهر خودداری کنند، تصریح کرد: علاوه بر این، شهروندان موظف به رعایت فاصله ایمن از کابل‌های برق هستند و در صورت مشاهده هرگونه خطر الکتریکی، باید بلافاصله با شماره ۱۲۱ تماس بگیرند.

سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری‌یزد در پایان از شهروندان عزیز یزدی درخواست کرد؛ در صورتی که در همسایگی‌شان، افراد مسن یا توان‌خواه زندگی می‌کنند در اطلاع رسانی و کمک به آن‌ها دریغ نکنند، همچنین نهایت همکاری را با نیرو‌های امدادی داشته باشند و مسیر‌ها را برای عبور خودرو‌های آتش‌نشانی، اورژانس و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان باز نگه دارند.