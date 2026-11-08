سازمان جهاد کشاورزی فارس با هدف تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید مردم، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود هفت هزار تن کالای اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر و روغن ۸۱۰ گرمی را با قیمت مصوب در سطح بازار توزیع کرده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این اقدام که با هدف حمایت از قدرت خرید مردم و تنظیم بازار صورت گرفته، بخشی از یک نقشه راه جامع و برنامه راهبردی این نهاد برای مقابله با چالش‌های بازار کالاهای استراتژیک در استان است.

حسن کشاورز تصریح کرد: در حالی که نوسانات قیمت در بازارهای سنتی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها بوده است، ورود روغن ۸۱۰ گرمی با قیمت مشخص، گامی تعیین‌کننده در سیاست‌های حمایتی دولت در سطح استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی فارس با رویکردی حمایتی از تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد عرصه شده تا شکاف میان قیمت تولید و قیمت مصرف را مدیریت کند.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در این خصوص اظهار کرد: این سازمان با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، روغن ۸۱۰ گرمی را از تولیدکننده خریداری کرده و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به بازار تزریق کرده است.

کشاورز همچنین اعلام کرد: مرغ منجمد نیز با قیمت ۳۳۰ هزار تومان در طرح تنظیم بازار عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از نیازهای اساسی و خرید روزانه مردم مرغ است که سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه اقدام به خرید مرغ منجمد از تولیدکننده و تزریق به بازار با قیمت ۲۷۱ هزار تومان برای مصرف‌کننده کرده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: البته ما پیش‌تر و زمانی که تولید انبوه داشتیم، این کالا و مرغ را با قیمت ۳۳۰ هزار تومان از تولیدکننده خرید کردیم و هم‌اکنون با قیمت ۲۷۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

کشاورز افزود: این اقدام با هدف کنترل مستقیم قیمت‌ها و جلوگیری از واسطه‌گری‌های کاذب در بازار است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری و ظرف هفت ماه گذشته امسال تاکنون نیز سازمان جهاد کشاورزی فارس نقش تعیین‌کننده در تامین امنیت غذایی ایفا کرده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در این مدت حدود یک‌هزار و ۴۲۰ تن برنج، هزار و ۲۰۰ تن مرغ منجمد، ۲ هزار و ۴۰ تن شکر و ۲ هزار و ۳۶۰ تن روغن ۸۱۰ گرمی با قیمت مصوب در سطح بازار توزیع شده است.

کشاورز افزود: این حجم کالای توزیع‌شده نشان می‌دهد که زنجیره تامین در استان فارس، برغم چالش‌های فراوان، در وضعیت خوب و پایداری قرار دارد که می‌تواند به تنظیم بازار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: این اقدامات بخشی از برنامه مدیریت زنجیره تامین و افزایش تاب‌آوری بازار مواد غذایی در استان فارس است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: در صورت نیاز مناطق مختلف، روند توزیع کالاهای اساسی متناسب با شرایط بازار ادامه خواهد یافت.

کشاورز خاطرنشان کرد: تقویت ذخایر راهبردی و عرضه منظم کالاهای اساسی از ابزارهای مدیریت بازار است که می‌تواند در تامین نیاز مصرف‌کنندگان، جلوگیری از کمبود و کنترل نوسانات بازار نقش موثری داشته باشد.



