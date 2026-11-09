روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، در بخش انبوه سازی، بیش از ۵۰ درصد و گروه ساخت ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این استان، بیش از ۵۷ هزار واحد مسکونی در قالب‌های مختلف ازجمله انبوه ساز و گروه ساز در حال احداث است.

حمیدرضا فلاح چم آسمانی با اشاره به برنامه ریزی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور افزود: ساخت ۲۴۳ هزار واحد مسکونی سهم چهار ساله استان اصفهان است.

وی ادامه دارد: در پالایش ها، حدود ۱۰۵ هزار نفر متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان مشخص شدند.

وی افزود: هم اکنون در اجرای این طرح، علاوه بر کلانشهر اصفهان، در همه یا برخی شهر‌های شهرستان‌های خمینی شهر، شاهین شهر، فلاورجان و مبارکه، امکان تأمین زمین وجود ندارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه به روش‌های مختلف از جمله خرید و الحاق زمین، مذاکره با مالکان زمین بخش خصوصی، به دنبال تأمین زمین و تعیین تکلیف برای متقاضیان مشمول هستیم گفت:حدود ۵۰ هزار نفر از ساکنان اصفهان مشمولان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان بودند که برای حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی تأمین زمین صورت گرفته است.

فلاح چم آسمانی پیش بینی کرد، در دهه مبارک فجر طبق تعهدات اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، هدف گذاری چهار هزار و ۵۵۱ واحد مسکونی شده است.

وی اضافه کرد:مصوب شده برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در کشور، از ظرفیت الحاق زمین‌های روستایی در محدوده حریم شهر‌ها استفاده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در اجرای این مصوبه، افزون بر هزار و ۲۰۰ هکتار زمین روستایی در استان اصفهان، برای احداث بیش از پنج هزار واحد مسکونی الحاق شده است.