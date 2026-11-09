به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سید محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد، گفت: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ مردادماه در شهرستان بویراحمد به‌عنوان نمونه آغاز شد.

اسدی افزود: اجرای این طرح در ۲۲ مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های شهری، خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی شهرستان دنبال شده و در این مدت ۲ هزار و ۳۵۴ ویزیت در سطح نخست خدمات انجام شده است.

اسدی با اشاره به روند ارجاع بیماران به سطوح بالاتر خدمات درمانی بیان کرد: در مدت اجرای طرح، ۳ هزار و ۸۳۰ نفر به سطح بالاتر ارجاع شده‌اند که معادل ۱۶ درصد مراجعان است و همچنین ۲ هزار و ۲۴۰ ویزیت در سطح دوم خدمات ثبت شده است.

وی با تشریح مزایای نظام ارجاع تصریح کرد: در این برنامه، پزشک خانواده پس از بررسی وضعیت بیمار، در صورت نیاز او را به سطوح تخصصی ارجاع می‌دهد و نوبت مراجعه را نیز مشخص می‌کند تا بیماران برای دریافت خدماتی مانند‌ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن با سردرگمی و انتظار طولانی مواجه نشوند.

اسدی خاطرنشان کرد: خدمات پزشکی خانواده در سطح نخست به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و علاوه بر مسائل درمانی، وضعیت جسمی و روانی افراد توسط پزشک، ماما و مراقب سلامت بررسی و برای هر فرد پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر ۳ هزار نفر، یک پایگاه سلامت در نظر گرفته شده است.