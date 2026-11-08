به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ احمد سپهوند گفت: ماموران انتظامی شهرستان در حین کنترل و نظارت برمحور‌های فرعی، به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کرده، اما راننده بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد که ماموران با رعایت ضوابط ومقررات بکار گیری سلاح، با شلیک به لاستیک، خودرو مورد نظر را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو توقیفی ۵۱ گرم شیشه، ۸۸ گرم هروئین و ۱۳ عدد پایپ کشف وضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین میاندشت گفت: هویت راننده متواری شناسایی شده و تلاش ماموران برای دستگیری وی ادامه دارد و این فرد به زودی به دست قانون سپرده خواهد شد.