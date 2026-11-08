به‌دنبال گلایه‌های باغداران و خالی بودن مراکز خرید تضمینی سیب صنعتی، خبرگزاری صداوسیمای مهاباد در گفتگویی با مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی، میزان خرید انجام‌شده و دلایل اصلی بی‌رغبتی کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی را جویا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در ادامه پیگیری‌های مستمر پیرامون معضل دیرینه سیب صنعتی در قطب تولید کشور، ابعاد جدیدی از چالش‌های پیش‌روی باغداران نمایان شد. مشاهدات میدانی نشان داد با وجود اعلام قیمت‌های مصوب، مراکز خرید همچنان با رکود مواجه‌اند و باغداران ترجیح می‌دهند محصول خود را از طریق دلالان عرضه کنند.

در همین زمینه، در گفتگویی با آقای حسامی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، در خبر رادیو مهاباد زوایای این موضوع بررسی شد. در این گفت‌و‌گو، میزان واقعی سیب صنعتی خریداری‌شده توسط تعاون روستایی در استان تا به امروز مورد پرسش قرار گرفت.

همچنین با اشاره به تصاویر و گلایه‌های پخش‌شده در گزارش‌های میدانی مبنی بر عدم تمایل باغداران به تحویل محصول به اداره تعاون روستایی، مهم‌ترین موانع، دلایل این بی‌رغبتی و چالش‌های موجود در فرآیند خرید تضمینی از مسئول مربوطه مطالبه شد تا پاسخگوی دغدغه‌ها و دسترنج بربادرفته کشاورزان استان باشد.