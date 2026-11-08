رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه خرمالوی کرج از گذشته تاکنون به لحاظ کیفیت در سطح کشور زبانزد بوده است، گفت: اکنون حدود ۱۸ تن محصول خرمالو در هر هکتار در البرز برداشت می‌شود که سالانه میزان محصول برداشتی البرز بین ۴۹۰تن تا ۵۶۰ تن است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، با وجود کاهش سطح باغ‌های خرمالو در پی خشکسالی، کمبود منابع آبی و گسترش شهرنشینی، استان البرز همچنان از قطب‌های تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود و امسال برداشت حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تن خرمالو از باغ‌های استان پیش‌بینی شده است.

سیدمحسن موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، با اشاره به وضعیت باغ‌های خرمالو گفت: در حال حاضر حدود ۲۷۰ هکتار باغ خرمالو در استان باقی مانده است و البرز از نظر عملکرد برداشت این محصول در واحد سطح، پس از مازندران رتبه دوم کشور را دارد.

وی افزود: شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ و چهارباغ بیشترین سطح باغ‌های خرمالوی استان را به خود اختصاص داده‌اند و ۲ هزار و ۲۵۰ بهره‌بردار در این بخش فعالیت می‌کنند.

موسوی با اشاره به سابقه تولید خرمالو در مناطق کرج و کن گفت: توسعه شهرنشینی، گسترش فعالیت‌های صنعتی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی در سال‌های گذشته موجب کاهش سطح باغ‌ها و از بین رفتن بخشی از درختان قدیمی خرمالو و دیگر محصولات باغی استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز ادامه داد: با وجود محدودیت اراضی کشاورزی و باغی، توسعه کشت گلخانه‌ای و تولید نهال‌های باکیفیت از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۱۵ میلیون اصله نهال مثمر از انواع درختان میوه، از جمله خرمالو، در البرز تولید و به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

وی زمان برداشت خرمالو در استان را تا آذرماه اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود باغداران البرزی امسال حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تن از این محصول پاییزی را برداشت کنند.

خرمالو از محصولات باغی فصل پاییز است که به دلیل برخورداری از ویتامین‌ها، فیبر و مواد آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی قابل توجهی دارد و در سبد مصرف خانوار جایگاه ویژه‌ای دارد.