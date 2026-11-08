به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان شهیدان احسان شامخ، سروش میرعالی، مهدی طافی، فرشاد وثوقی منفرد، حسن حمدانی و در اندیمشک و دزفول، شهادت را فوز عظمی و حضور در منزل شهید را عامل کسب معنویت دانست و تأکید کرد: شهدا پرچم انقلاب و اسلام را بالا نگه‌داشتند.

وی با اشاره به اینکه شهدا نور هستند، مسیر را پیدا کردند و هدفشان مقدس است؛ باید پا جای آنها بگذاریم تا سعادتمند شویم، تاکید کرد: اگر در مسیر شهدا حرکت کنیم و حارث و وارث راه شهیدان باشیم، این عزت باعث سعادت دنیا و آخرت ما خواهد شد و با تمام توان در راه تحقق آرمان‌های شهدا و انقلاب تا پای جان ثابت‌قدم هستیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای نیروی زمینی سپاه همچنین در دیدار با خانواده هنرمند شهید غرباوی در شهرستان آبادان با بیان دستاورد‌های ایستادگی ایرانیان در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست هیمنه پوشالی این ظالمان تاریخ گفت: مردم، جوانان و دانش‌آموزان با خون خود در مقابل استکبار جهانی مقاومت کردند و آنها را خوار کردند؛ اما از خون رهبر شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب و مردم عزیزمان نمی‌گذریم.

در این دیدارها، لوح تقدیر حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به خانواده‌های معزز شهدا تقدیم و سلام حجت‌الاسلام رضایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه اعلام شد.