کسبه خیابان آیت الله حیدری در نشست با نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، خواستار تثبیت عرض ۳۵ متری خیابان آیت‌الله حیدری و جلوگیری از افزایش آن به ۴۵ متر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: مشاور در طرح تفصیلی، بلوار ۴۵ متری را طراحی کرده که باعث می‌شود مالکین مغازه‌های منطقه، که عمدتاً از این ایل هستند، متضرر شوند؛ درخواست اهالی این است که مطابق طرح جامع، بلوار ۳۵ متری از کشوری تا رسالت طراحی شود.

وی افزود: با دعوت از مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار و مشاور، به این نتیجه رسیدیم که درخواست اهالی که پیش‌تر به شهرداری ارائه و مورد موافقت قرار گرفته، در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود؛ چون موضوع مربوط به مردم است، نظر آنان اعمال خواهد شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین از طراحی یک بلوار برای زمین‌های الحاقی مردم ایل دهبالایی در محدوده کمربند شمالی خبر داد.

کسبه با اشاره به واحد‌های تجاری مسیر تأکید کردند که افزایش عرض از ۳۵ به ۴۵ متر خسارات اقتصادی و معیشتی قابل توجهی به کسبه و صاحبان املاک وارد می‌کند و خواستار شفاف‌سازی مستندات فنی و قانونی طرح شدند.