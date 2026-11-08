در نیمه نخست امسال، تصادفات در محور‌های برون‌شهری استان یزد کاهش ۲۸ درصدی، اما در محدوده‌های شهری، افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: بررسی آمار سوانح رانندگی در نیمه نخست امسال از کاهش ۲۸ درصدی تصادفات در محور‌های برون‌شهری استان حکایت دارد.

سرهنگ حمیدرضا کریم‌زاده ثانی گفت: این در حالی است که در محدوده‌های شهری، تصادفات فوتی ۶ درصد، حوادث جرحی ۱۶ درصد و تصادفات خسارتی ۲۵ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به عوامل مؤثر بر وقوع حوادث و تقویت اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، محور‌های یزد–شیراز، کنارگذر یزد، سانیج و ده‌بالا از مسیر‌های پرحادثه استان به شمار می‌روند و توجه به ایمن‌سازی، ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در این محورها، نقش مهمی در کاهش سوانح و حفظ جان کاربران جاده‌ای دارد.